شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": نهيب بجماهير شعبنا الدفاع عن القدس والمقدسات

"العربية الفلسطينية": نهيب بجماهير شعبنا الدفاع عن القدس والمقدسات
رام الله - دنيا الوطن
أهابت الجبهة العربية الفلسطينية بالفلسطينيين الدفاع عن القدس والمقدسات، والتصدي لكل مؤامرات تهويد المدينة المقدسة.

و قالت الجبهة العربية الفلسطينية : "إضاءة  الاحتلال  سور القدس بعبارات وصور توراتية بمناسبة قرب عيد رأس السنة العبرية تصعيد خطير  وإصرار من الاحتلال الصهيوني على إشعال الاوضاع  بمدينة القدس التي تصدت وستواصل تصديها لكل المؤامرات التهويدية "، مؤكدة أن الخيارات متاحة أمام الفلسطينيين للحفاظ على هوية القدس و عروبتها.

ودعت الجبهة في تصريح صحفي وصل نسخة منه "أمد للإعلام"،  جماهير شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وأطيافه إلى النفير العام والاحتشاد والرباط في ساحات المسجد الأقصى لمنع اقتحامه وتدنيسه من قبل قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال ،منوهة إلى أن الاحتلال بهذه الممارسات والانتهاكات يسعى إلى إشعال النار في القدس و الأراضي الفلسطينية كافة ، مضيفة أن " شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام ممارسات الاحتلال ، ولن يقبل بفرض أمر واقع يحول دون تحقيق حلم شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وطالبت الجبهة الأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل دفاعا عن أولى القبلتين ، وثالث الحرمين الشريفين، ودعم صمود شعبنا ونضاله ضد الاحتلال ، و الخروج في كل العواصم رفضا لانتهاكات الاحتلال ودفعه للإقرار بحقوق شعبنا المشروعة والتي أكدتها  القرارات والمواثيق الدولية كافة.

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