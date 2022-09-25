شؤون فلسطينية

النيابة العامة توضح مستجدات حادث وفاة الأطفال الأشقاء في طوباس

النيابة العامة توضح مستجدات حادث وفاة الأطفال الأشقاء في طوباس
الأطفال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت النيابة العامة أن إجراءات التحقيق بواقعة وفاة ثلاثة أطفال أشقاء في محافظة طوباس مستمرة، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة جثماني طفلين منهم لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

وأوضحت النيابة في بيان لها مساء اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن ما نص عليه القانون وحماية لحقوق المواطنين

وأهابت النيابة العامة بكافة وسائل الإعلام والمواطنين عدم تداول أي معلومات غير صادرة عن جهة الاختصاص.

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