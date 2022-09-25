شؤون فلسطينية

مفتي فلسطين: الثلاثاء غرّة ربيع الأول والثامن من تشرين أول ذكرى المولد النبوي

مفتي فلسطين: الثلاثاء غرّة ربيع الأول والثامن من تشرين أول ذكرى المولد النبوي
الشيخ محمد حسين - رئيس مجلس الإفتاء الأعلى
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الإثنين (26/9/2022) هو المتمم لشهر صفر لعام 1444هـجري، والثلاثاء (27/9/2022) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم السبت الثامن من شهر تشرين أول المقبل.

وأكد المفتي، في هذه المناسبة، دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة المتطرفين والمستوطنين ضده.

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