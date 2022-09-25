واشنطن تهدد موسكو بعقوبات جديدة بعد استفتاءات أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن رد واشنطن وحلفائها على استفتاءات شرق أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا، سيشمل "عقوبات موسعة" تطال كيانات روسية خارجية.وأشار الى بيان مجموعة السبع، حيث قال: "أكدوا أنه ستكون هناك عواقب وخيمة وحددوا أنها ستشمل عقوبات موسعة إضافية، بما في ذلك عقوبات ضد كيانات وشركات خارج روسيا لدعمها الآلة العسكرية الروسية أو هذه الاستفتاءات الوهمية".وأضاف: "سنعلن عن إجراءاتنا في الأيام المقبلة إذا استمرت روسيا في هذا المسار، وهذا لن يؤدي إلا لمضاعفة جهودنا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية".