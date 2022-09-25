شؤون فلسطينية

الكيلة تبحث تعزيز التعاون مع "بيكا" والوكالة التشيلية للتعاون والبنك الإسلامي للتنمية

الكيلة تبحث تعزيز التعاون مع "بيكا" والوكالة التشيلية للتعاون والبنك الإسلامي للتنمية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع وفد مشترك من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة التشيلية للتعاون، سبل تعزيز التعاون المشترك، والبرامج والمجالات التي سيتم التعاون حولها وتنفيذها لصالح دول أخرى.

وقالت الكيلة، خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، بحضور سفير تشيلي لدى فلسطين كريستيان هودجيز نوجيانت، إن هذا الاجتماع يأتي للنهوض بالبيئة الوطنية الخاصة بالتعاون جنوب جنوب في دولة فلسطين، وإدراجها في الخطط الوطنية للحكومة.

وأكدت دعمها الكامل لجهود الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وإنجازاتها المتراكمة، مشيرة إلى العلاقة التاريخية بين فلسطين وتشيلي وأهمية العلاقة مع البنك الإسلامي للتنمية، مثمنة الدور الهام الذي يضطلع به بدعم المسيرة التنموية في فلسطين.

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، مدير عام "بيكا" السفير عماد الزهيري أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة على الساحة الدولية في تعزيز حضور فلسطين كمساهم رئيسي في تنفيذ برامج وأنشطة لتطوير التعاون جنوب جنوب.

وأعرب السفير التشيلي عن شكره لوزيرة الصحة، مشيدا بجهودها في تعزيز العلاقات الفلسطينية التشيلية خلال فترة توليها سفارة فلسطين في تشيلي، مؤكدا أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

من جهته، تحدث ممثل البنك الإسلامي للتنمية عبد الحكيم يسوف عن المشروع المشترك وأهميته لتعزيز تعاون جنوب جنوب، وما يترتب عليه من تعزيز لصورة فلسطين وحضورها دوليا.

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