شؤون فلسطينية

"الخارجية": انتهاء مهمة الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة في باكستان

"الخارجية": انتهاء مهمة الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة في باكستان
الفريق الطبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية والمغتربين، رئيس مجلس إدارة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) رياض المالكي، انتهاء مهمة فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة في جمهورية باكستان الإسلامية، والتي استمرت ثمانية أيام.

وأوضح المالكي، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الفريق المكون من أطباء وزارة الصحة، ومتخصصين من جمعية الهلال الأحمر، وخبراء الدفاع المدني، بإشراف الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، وبرفقة فريق من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وسفارة دولة فلسطين في إسلام أباد، قد أنجز مهامه المكلف بها في تقديم الدعم والإسناد للفرق الوطنية الباكستانية والسلطات المحلية بنجاح، حيث قام الفريق بمعاينة وتقديم العلاج والدواء لما يزيد عن 2800 شخص من المرضى المتضررين من تداعيات الفيضانات التي ضربت البلاد.

وأضاف أن الفريق الذي نفذ مداخلاته في منطقة دير اسماعيل خان جنوب الباكستان، قد قام أيضا بتوزيع الطرود الغذائية على عدد كبير من الأسر المحتاجة، وسلم كميات من الأدوية التي تم تحصيلها بالتعاون بين سفارة فلسطين لدى الباكستان والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وأبناء الجالية الفلسطينية، ووزارة الصحة الفلسطينية.

وأعرب المالكي عن شكره لأعضاء الفريق ومؤسساتهم، وكذلك لكافة الجهات الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح مهمة الفريق، ولكل من ساهم بإنجاح هذه المهمة التضامنية الإنسانية التي تعكس القيم النبيلة لشعبنا الفلسطيني المعطاء، وتؤكد التزام دولة فلسطين، وضمن الإمكانيات المتاحة، بتحمل مسؤولياتها على الساحة الدولية، خاصة مع الدول الشقيقة والصديقة.

يشار إلى أن الفريق عاد اليوم بسلام إلى أرض الوطن.

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