"هيئة المطاعم" تنهي أزمة مطعم عاهد الشوا.. وبلدية غزة توقف إجراءاتها بحقه

رام الله - دنيا الوطنأجرى مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية اجتماعاً عاجلاً مع رئيس بلدية غزة يحيى السراج، لمناقشة حيثيات الإجراءات المتخذة بحق صاحب مطعم عاهد الشوا.وتوصل مجلس إدارة الهيئة لاتفاق يقضي بحل هذه الإشكالية وفق الإجراءات القانونية اللازمة والتي تضمن سلامة الحصول على الترخيص اللازم لفتح المطعم، وذلك باطلاع مباشر من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ممثلة بجميل سرحان والتي تابعت مع هيئة المطاعم الجهود الحثيثة مع البلدية.وشكرت هيئة المطاعم والفنادق رئيس البلدية والمجلس البلدي على إبداءهم التعاون في حل الإشكالية والاتفاق على منح الترخيص لمطعم الشوا بعد تنفيذ الشروط الفنية اللازمة للحصول على الرخصة، وأصدر رئيس البلدية توجيهاته لوقف الإجراءات الإدارية بحق مطعم عاهد الشوا.وتم الاتفاق مع المجلس البلدي لعقد لقاء موسع مع أصحاب المنشآت السياحية لطرح المشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي.