مسؤولون إسرائيليون: اتفاق الحدود البحرية مع لبنان سيتم خلال أسبوعين

رام الله - دنيا الوطنتوقع مسؤولون أمنيون إسرائيليون أنه سيتم التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية خلال "الأسبوع أو الأسبوعين القريبين".جاء ذلك خلال مداولات حول هذا الموضوع عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.وكان مكتب لبيد قد أصدر بيانا قبيل سفر الأخير إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة، جاء فيه أن "إسرائيل مقتنعة بأنه بالإمكان وينبغي التوصل إلى اتفاق حول الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بشكل يخدم مصالح مواطني الدولتين. وسيسهم الاتفاق كثيرا وسيكون مفيدا للاستقرار الإقليمي".وجاء في البيان أيضا أن "إسرائيل تشكر الوسيط الأميركي (آموس هوكستين) جراء عمله الحثيث في محاولة للتوصل إلى اتفاق. واستخراج الغاز من منصة كاريش ليست مرتبطة بالمفاوضات، وستبدأ المنصة باستخراج الغاز دون تأخير عندما يكون ذلك ممكنا".