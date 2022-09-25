دولي

إسرائيل تقدم العلاج لعشرين جندي أوكراني أصيبوا في الحرب

إسرائيل تقدم العلاج لعشرين جندي أوكراني أصيبوا في الحرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية قررت تقديم العلاج لعشرين جنديًا أوكرانيًا أصيبوا بجروح خطيرة خلال الحرب، وذلك في أول مساعدة إسرائيلية مباشرة لقوات الأمن الأوكرانية منذ بدء الحرب مع روسيا في شباط/ فبراير الماضي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن العلاج الذي سيقدم للجنود الأوكرانيين العشرين يشمل تركيب أطراف اصطناعية وإعادة تأهيل. وبحسب التقارير فإن أول جنديين سيصلان إلى إسرائيل اليوم، لبدء العلاج في مستشفى "شيبا" في تل هشومير.

وتجنبت السلطات الإسرائيلية، منذ بدء الحرب في أوكرانيا، تقديم مساعدات عسكرية أو مسعدات موجهة لقوات الأمن في كييف، كما تجنبت توجيه انتقادات لاذعة لكييف، وسط مخاوف في تل أبيب من توتر العلاقات مع موسكو، صاحبة النفوذ في سورية المجاورة، حيث تشن إسرائيل هجمات بشكل متكرر مستهدفة مواقع للنظام وأخرى للجماعات المسلحة الموالية لإيران.

 

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