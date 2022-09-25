حماس توضّح لـ "دنيا الوطن" الهدف والرسالة من مهرجان الفصائل بملكة غداً

خاص دنيا الوطن - شيماء عيدقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، مساء اليوم، إن "رسالة الفعالية التي ستُنظم غدًا في ملكة، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي، هي التأكيد على أن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وغزة يلتحم مع المسجد الأقصى وينتصر له في إطار معركة الدفاع عنه وحمايته من قطعان المستوطنين في ظل الاقتحامات الصهيونية المتصاعدة".وأضاف القانوع في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أنها " أيضًا رسالة التحام مع أهلنا المقدسيين، وإسناد ودعم وتعزيز لصمودهم داخل ساحات المسجد الأقصى في معركة الدفاع والتصدي لقطعان المستوطنين".وتابع: "نحن نهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة وأراضي الـ48 إلى التحام مع المجيد الأقصى والمقدسين هناك ودعمهم وإسنادهم في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".كما وأهاب القانوع خلال حديثه "بالثائرين في الضفة الغربية بتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال الصهيوني"، لافتًا إلى أن "شعبنا في هذين اليوميين المقبلين في معركة مفتوحة واشتباك دائم لحماية المسجد الأقصى من قطعان المستوطنين".وقد أصدرت فصائل العمل الوطني والإسلامي، دعوةً للمشاركة في مهرجان "لا لاقتحامات الأقصى وانتهاك المدن والمخيمات في الضفة العربية"، يوم غدٍ الإثنين، الساعة الخامسة بعد العصر، على أرض مخيم ملكة شرق مدينة غزة.