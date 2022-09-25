"دائرة الغوث في الديمقراطية" تدعو (أونروا) لتأمين مستلزمات ضخ المياه في لبنان

رام الله - دنيا الوطندعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" إدارة (اونروا) الى تأمين مستلزمات ضخ مياه الشرب الى المنازل خاصة مادة المازوت وابقاء هذا الامر على جدول اعمال مسؤولي الاونروا اليومية نظرا للنتائج التي قد تنتج عن توقف مضخات المياه، ما يعني حرمان عشرات الآلاف من اللاجئين من مياه الشرب، بكل ما يسببه ذلك من مشكلات صحية.وقالت "ما سبق وحذرنا منه في السابق وتحديدا في شهر تموز 2021 حصل اليوم في مخيم البرج الشمالي الذي يعيش منذ فترة مسلسل من المشكلات الحياتية والاجتماعية بعد ان توقفت مضخة المياه عن العمل. وكأن المخيم على موعد دائم مع اجراءات من قبل (اونروا) التي اصبحت عنوان وطرفا مباشرا في مل ما يشكو منه المخيم من مشكلات معيشية".وتابعت "اضافة الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتشاركها ابناء المخيم مع جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، شهد المخيم خلال الفترة الماضية مشكلة النقليات بالنسبة للطلبة الثانويين الذين عجزت عائلاتهم عن تحمل تكاليف النقل الى المدارس الثانوية المجاورة بسبب الاوضاع الاقتصادية والغلاء الفاحش ورفض (اونروا) دفع بدل مواصلات، ثم قرار الاونروا باستثناء الحاصلين على الجنسية اللبنانية من خدمات الاستشفاء (تموز 2022)، وعدد كبير من هؤلاء هم من أبناء مخيم البرج الشمالي.ولفتت "اليوم مشكلة جديدة تلوح في الافق، وهي مشكلة تأمين مادة المازوت الخاصة بمضخات المياه.. إذ يشكو ابناء مخيم البرج الشمالي منذ شهر تقريبا من ازمة عدم ضخ المياه بشكل كافي ويومي، بسبب نفاذ مادة المازوت اولا، واستهلاك المخيم كمية المازوت المخصصة له قبل وقتها، كما تقول الاونروا، رغم ان الكمية المخصصة للمخيم لا تكفي بالاساس لتوفير حاجة السكان الذين يقدر عدد بأكثر من 23 الف نسمة اضافة الى نحو 4 آلاف من المهجرين الفلسطينيين اللاجئين من سوريا."وتابعت "حين قام ابناء المخيم بمراجعة قسم الصحة في الاونروا وابلاغه بالمشكلة كان الرد ان الاونروا لن تسلم مادة المازوت الا بالتوقيت المحدد، اي مع نهاية الشهر، وهذا يعني بقاء المخيم اسبوع كامل دون مياه، ويعلم الجميع عدم قدرة الاهالي على شراء المياه عبر الصهاريج، بسبب ازقة المخيم الضيقة".