(القناة 12): إطلاق نار على مستوطنة كرميت شمال النقب

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن سكان مستوطنة "كرميت" شمال النقب ابلغوا عن إطلاق نار باتجاه المستوطنة مما أدى إلى إصابة أحد المنازل.وبحسب أحد سكان المستوطنة " أوشر ايفرغان" قال: "رأينا الرصاص يضرب في بيتي، ولحسن الحظ كانت زوجتي في المنزل ولم تصب بأذى، مشيرا إلى انه كان من الممكن أن ينتهي الحدث بشكل مختلف إذا أصابت الرصاصة شخصًا على عمق متر واحد وكانت ستحدث كارثة".وأضاف "على الشرطة والجيش التحرك هنا، هذا هو بالفعل المنزل الرابع الذي أصيب في نفس الشارع في الأيام القليلة الماضية".