شاهد: "حكاية صورة".. معرض في غزة يجسد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين













رام الله - دنيا الوطننظم مكتب الإعلام الحكومي، بغزة، بالشراكة مع مؤسسة "أحباء غزة- ماليزيا"، معرضاً بعنوان "حكاية صورة"، اليوم الاحد، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن الفلسطيني.وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، أن هذا المعرض يأتي لنقل واقع معانة الصحفي الفلسطيني الذي يعاني جراء اعتداءات الاحتلال وجرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، ولذلك ينعكس ذلك الأمر على زوايا المعرض بدءاً من استحضار صور شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية.وتابع: بأن المعرض شمل أيضاً صوراً للأسري من الصحفيين الفلسطينيين وعددهم 22 صحفياً داخل سجون الاحتلال، مروراً أيضاً باستحضار أشكال كثيرة من الإصابات الميدانية التي تعرض لها مئات من الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم الميدانية.وذكر بأن المعرض احتوى على الكثير من صور لأشكال الإبداعات التي قدمها الصحفي الفلسطيني من هذه المعاناة، وهذه الضريبة الكبيرة التي يدفعها بالشهادة، أو بالإصابة، أو بالأسر، ورغم ذلك استطاع أن يشكل عاملاً لإحياء القضية الفلسطينية، وأصالة نبض الشعب الفلسطيني، وربما هذا يدفع الاحتلال بشكل كبير إلى زيادة حجم الجرائم بحقه.