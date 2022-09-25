شؤون فلسطينية

شاهد: "حكاية صورة".. معرض في غزة يجسد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

شاهد: "حكاية صورة".. معرض في غزة يجسد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
نظم مكتب الإعلام الحكومي، بغزة، بالشراكة مع مؤسسة "أحباء غزة- ماليزيا"، معرضاً بعنوان "حكاية صورة"، اليوم الاحد، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن الفلسطيني.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، أن هذا المعرض يأتي لنقل واقع معانة الصحفي الفلسطيني الذي يعاني جراء اعتداءات الاحتلال وجرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، ولذلك ينعكس ذلك الأمر على زوايا المعرض بدءاً من استحضار صور شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية.

وتابع: بأن المعرض شمل أيضاً صوراً للأسري من الصحفيين الفلسطينيين وعددهم 22 صحفياً داخل سجون الاحتلال، مروراً أيضاً باستحضار أشكال كثيرة من الإصابات الميدانية التي تعرض لها مئات من الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم الميدانية.

وذكر بأن المعرض احتوى على الكثير من صور لأشكال الإبداعات التي قدمها الصحفي الفلسطيني من هذه المعاناة، وهذه الضريبة الكبيرة التي يدفعها بالشهادة، أو بالإصابة، أو بالأسر، ورغم ذلك استطاع أن يشكل عاملاً لإحياء القضية الفلسطينية، وأصالة نبض الشعب الفلسطيني، وربما هذا يدفع الاحتلال بشكل كبير إلى زيادة حجم الجرائم بحقه.


 


أخبار ذات صلة

الأسرى الثلاثون: نخوض الإضراب رغم ما ينتظرنا من قمع وتنكيل

الأسرى الثلاثون: نخوض الإضراب رغم ما ينتظرنا من قمع وتنكيل

&#34;الحرية للإعلام&#34; يعقد ورشة عمل بعنوان &#34;على مفترق التحولات الكبرى&#34;

"الحرية للإعلام" يعقد ورشة عمل بعنوان "على مفترق التحولات الكبرى"

الهباش يحذر: الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى هي شرارة الحرب الدينية العالمية

الهباش يحذر: الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى هي شرارة الحرب الدينية العالمية

صبري: الاحتلال حوّل القدس لثكنة عسكرية لتسهيل اقتحامات المستوطنين

صبري: الاحتلال حوّل القدس لثكنة عسكرية لتسهيل اقتحامات المستوطنين

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: نعبر عن تضامننا الكامل مع عوائل ضحايا المركب الغارقة بطرطوس

"المقاومة الشعبية": نعبر عن تضامننا الكامل مع عوائل ضحايا المركب الغارقة بطرطوس

داخل عزل (أيالون).. ظروف احتجازية صعبة ومقلقة يعيشها سبعة أسرى

داخل عزل (أيالون).. ظروف احتجازية صعبة ومقلقة يعيشها سبعة أسرى

خلال الأعياد اليهودية.. شرطة الاحتلال تدعو المستوطنين إلى حمل السلاح

خلال الأعياد اليهودية.. شرطة الاحتلال تدعو المستوطنين إلى حمل السلاح

د. بحر يدعو البرلمانات إلى التصدي لجرائم الاحتلال بالقدس والأقصى

د. بحر يدعو البرلمانات إلى التصدي لجرائم الاحتلال بالقدس والأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الحرية للإعلام&#34; يعقد ورشة عمل بعنوان &#34;على مفترق التحولات الكبرى&#34;

"الحرية للإعلام" يعقد ورشة عمل بعنوان "على مفترق التحولات الكبرى"

شاهد: &#34;حكاية صورة&#34;.. معرض في غزة يجسد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

شاهد: "حكاية صورة".. معرض في غزة يجسد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

صبري: الاحتلال حوّل القدس لثكنة عسكرية لتسهيل اقتحامات المستوطنين

صبري: الاحتلال حوّل القدس لثكنة عسكرية لتسهيل اقتحامات المستوطنين

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: نعبر عن تضامننا الكامل مع عوائل ضحايا المركب الغارقة بطرطوس

"المقاومة الشعبية": نعبر عن تضامننا الكامل مع عوائل ضحايا المركب الغارقة بطرطوس

د. بحر يدعو البرلمانات إلى التصدي لجرائم الاحتلال بالقدس والأقصى

د. بحر يدعو البرلمانات إلى التصدي لجرائم الاحتلال بالقدس والأقصى

المالكي يلتقي وزير خارجية مالطا في نيويورك

المالكي يلتقي وزير خارجية مالطا في نيويورك

الجبهة العربية الفلسطينية تدين وبشدة جريمة إعدام &#34;أبو كافية&#34;

الجبهة العربية الفلسطينية تدين وبشدة جريمة إعدام "أبو كافية"

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية

"الخارجية": الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية

منوعات

شاهد: رضوى الشربيني تهاجم ممرض بسبب تحرشه بفتاة بعد إجرائها عملية

شاهد: رضوى الشربيني تهاجم ممرض بسبب تحرشه بفتاة بعد إجرائها عملية

شاهد: ياسمين صبري تتابع أبو هشيمة من جديد.. هل عادت علاقتهم؟

شاهد: ياسمين صبري تتابع أبو هشيمة من جديد.. هل عادت علاقتهم؟

أحمد فهمي يكشف حقيقة شجاره العنيف مع يوتيوبر شهير

أحمد فهمي يكشف حقيقة شجاره العنيف مع يوتيوبر شهير

شاهد: إعلامية مصرية تهاجم الجمهور بسبب أصالة نصري

شاهد: إعلامية مصرية تهاجم الجمهور بسبب أصالة نصري

شاهد: إعلامية مصرية تحرج ياسمين صبري على الهواء مباشرة

شاهد: إعلامية مصرية تحرج ياسمين صبري على الهواء مباشرة

شاهد: مصطفى كامل يكشف حقيقة سرقته للحن أغنية &#34;تسلم الأيادي&#34;

شاهد: مصطفى كامل يكشف حقيقة سرقته للحن أغنية "تسلم الأيادي"

شاهد: عمرو أديب يهاجم الجمهور بسبب موت هشام سليم

شاهد: عمرو أديب يهاجم الجمهور بسبب موت هشام سليم

شاهد: لقطات تشويقية من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: لقطات تشويقية من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: الملكة رانيا تكشف عن تفاصيل غريبة من خطوبة أبنائها

شاهد: الملكة رانيا تكشف عن تفاصيل غريبة من خطوبة أبنائها

وفاة صاحب أغنية &#34;ميلي عليّ ميلي&#34; عن عمر يناهز 76 عام

وفاة صاحب أغنية "ميلي عليّ ميلي" عن عمر يناهز 76 عام

عربي

السعودية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية

السعودية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية

الكاظمي: أي حكومة بلا الصـدر ستواجه تحديات

الكاظمي: أي حكومة بلا الصـدر ستواجه تحديات

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا المركب إلى 94

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا المركب إلى 94

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس