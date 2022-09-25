صبري: الاحتلال حوّل القدس لثكنة عسكرية لتسهيل اقتحامات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن "الاحتلال حوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ومنع الشبان من الوصول إلى الأقصى بهدف تفريغه وتسهيل اقتحامات المستوطنين".وحمّل صبري حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاقتحامات، داعيًا المقدسيين إلى التواجد في المسجد قدر الإمكان للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.وأوضح أن الاحتلال يستغل الأعياد المتعددة من أجل تكثيف اقتحامات الأقصى، لتحقيق أهدافه العدوانية، ومحاولة فرض السيادة على المسجد بالتدريج.وأشار إلى أن المستوطنين جربوا نفخ البوق بمقبرة باب الرحمة، من أجل محاولة إدخاله إلى المسجد الأقصى ولن يتمكنوا، معتبرًا أن استخدام البوق عبادة من عباداتهم وتدنيس للمسجد.واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك على نطاق واسع، بحماية قوات الاحتلال التي أخلت المصلين من محيط باب الرحمة، وفرضت تشديدات على دخول الفلسطينيين إلى المسجد.