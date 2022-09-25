"المقاومة الشعبية": نعبر عن تضامننا الكامل مع عوائل ضحايا المركب الغارقة بطرطوس

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عن تضامنها الكامل مع عوائل ضحايا المركب الغارقة قبالة السواحل السورية، والذين تلقفتها الأمواج العاتية، أثناء رحلتهم للهجرة إلى أوروبا، ونسأل الله أن يتغمد الغرقى بواسع رحمته ويلهم عوائلهم جميل الصبر والسلوان.وقالت الحركة إن "حادثة الغرق الجديدة، لتؤكد أن على الجهات المسؤولة أن تقوم بواجبها تجاه شعوبها، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والآمنة المستقرة، بما يحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تخطف خيرة أبناء الأمة ومستقبلها الواعد".وأكدت أن سياسات الدول الغربية المعادية لشعوبنا العربية والإسلامية، تعد شريكاً وسبباً ورئيسياً، في حالة الفقر والحروب والفتن التي تعيشها أمتنا، القائمة على سرقة ثرواتها ومحاولة فرض الأجندة الغربية عليها، ما يتوجب على قادة الأمة إلى التيقن إلى حجم المؤامرة التي تحاك ضد شعوبنا.