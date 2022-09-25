داخل عزل (أيالون).. ظروف احتجازية صعبة ومقلقة يعيشها سبعة أسرى

رام الله - دنيا الوطنتواصل إدارة سجون الاحتلال زج سبعة أسرى داخل ما يسمى عزل سجن "أيالون" بظروف احتجازية صعبة وأوضاع اعتقالية لا تُحتمل.وأشارت هيئة الأسرى في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في هذا الصدد أن المعتقلين المحتجزين حالياً في "أيالون" هم كل من : محمد عارضة، اياد جرادات، يزن طريفي، محمود عطالله، عماد الفحل، علي أبو بكر، محمد الخالدي ويقبع بقسم المعبار.وأضافت أنه وفقاً لإفادات وشكاوى العديد منهم، فقد تبين بأنهم يقاسون الأمرين، فسجن "أيالون" يعتبر من أسوأ المعتقلات على الإطلاق، فإدارة السجن تتعمد تنفيذ حملات تفتيش استفزازية لغرف الأسرى بدون أي مبرر يستدعي لذك، ومعاملة السجانين سيئة للغاية، ووجبات الطعام المقدمة لهم لا تصلح للأكل من حيث الكم والنوعية.عدا عن زجهم بغرف وأقسام مجاورة للسجناء الجنائيين الذين لا يتوقفون عن الصراخ ويشتمون طوال الوقت، بالإضافة إلى التضييقات المستمرة عليهم وعدم السماح لهم بإدخال الملابس وأصناف من الطعام.ولفتت الهيئة أن سياسة العزل تعتبر من أخطر الإجراءات التنكيلية التي تتبعها إدارة السجون بحق الأسرى، فهي لا تتوقف عن استخدامها كوسيلة للعقاب عبر زج الأسير لفترات طويلة داخل زنزانة ضيقة معتمة قذرة، كما تعمد تنفيذ عمليات تفتيش ومداهمات لتلك الزنازين تحت حجج وذرائع واهية، ليس الهدف منها سوى إذلال الأسير ووضعه في حالة من القلق وعدم الاستقرار طوال الوقت.