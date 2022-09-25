خلال الأعياد اليهودية.. شرطة الاحتلال تدعو المستوطنين إلى حمل السلاح

رام الله - دنيا الوطندعت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، المستوطنين إلى حمل السلاح، خلال حضورهم إلى الكنس خلال "رأس السنة العبرية"، خاصة في مدينة القدس.ونشرت منذ صباح اليوم، الآلاف من عناصرها خاصة في القدس المحتلة، وعززت قوات الشرطة وقوات حرس الحدود بآلاف العناصر التي انتشرت حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، والطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، وشرق المدينة.وحولت شرطة الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها وقواتها وحرس الحدود في شوارع وطرقات المدينة، وتحديدا في البلدة القديمة والطرقات المؤدية إلى ساحة البراق، ومحيط الأقصى، ونصبت الحواجز العسكرية والمتاريس.وشددت إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد، كما احتجزت هويات الوافدين للمسجد ودققت بها.كما فرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، بدءا من عصر اليوم، وحتى منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، كما قررت سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، مساء اليوم، بحجة الأعياد اليهودية.