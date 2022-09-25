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رئيس البرلمان العربي يدعو لنشر ثقافة السلام والتعايش بين شعوب العالم

رام الله - دنيا الوطن
أكد نث عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي على ضرورة العمل على نشر وترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين شعوب العالم خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات مسلحة ونزاعات والتي نتج عنها أسوأ أزمات إنسانية شهدتها البشرية، داعيا في الإطار ذاته إلى توحيد الجهود العربية في مجال مكافحة الكراهية والعنف وهي التعاليم التي أقرتها جميع الأديان السماوية.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن تعزيز ثقافة الحوار والاستماع الى الأخر سيساهم أيضا وبشكل حثيث في إرساء دعائم السلام، لافتا إلى أنها مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا حتى تخرج الأجيال الناشئة محبة للسلام وقبول الأخر وتنبذ العنف والكراهية وهو ما نصبو إليه جميعاً.

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