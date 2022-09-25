المالكي يلتقي وزير خارجية مالطا في نيويورك

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بنظيره وزير خارجية مالطا ايان بورغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة حالياً في نيويورك.وأطلع المالكي، نظيره المالطي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وتعنت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة عن قبول أي مبادرة سلام وهو ما يقوض حل الدولتين ويزيد من تدهور الأوضاع في الأرضالفلسطينية، بما فيها القدس.وأشاد المالكي بعمق العلاقات بين دولة فلسطين ومالطا، مطالبا إياها بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، ودعم دولة فلسطين دبلوماسيا وسياسيا في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، في سبيل استكمال حراكها القانوني لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة وأن مالطا ستصبح عضوا في مجلس الأمن من مطلع العام المقبل.بدوره، عبر ايان بورغ عن موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين، والشعبين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين.