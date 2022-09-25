الجبهة العربية الفلسطينية تدين وبشدة جريمة إعدام "أبو كافية"



وأضافت أن هذه الجريمة تضاف إلى السجل الأسود لجرائم الاحتلال وتعتبر حلقة جديدة من مسلسل الإرهاب المنظم الذي ينفذه الاحتلال ومستوطنيه، مستذكرة العشرات من عمليات الإعدام لشبابنا واطفالنا وفتياتنا على الشبهة وتحت حجج واهية.



وتابعت أن محاولة الاحتلال التغطية على جرائم جنوده بالإعلان أن اصطدام سيارة الأستاذ كافية كان عملا مقصودا، وهو ما نفاه بيان شرطة الاحتلال ذاتها لاحقا، يعكس إصرار الاحتلال بشكل واضح على مواصلة عربدته وهمجيته.



وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه شعبنا وتوفير الحماية له وكبح جماح الاحتلال الذي يواصل تنفيذ جرائمه على مسمع ومرأى العالم، منتهكاً كافة القيم الأخلاقية والإنسانية وقواعد القانون الدولي، مؤكدة على ضرورة أن يدين العالم هذه الجرائم ومعاقبة إسرائيل على ما ترتكبه من انتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة العربية الفلسطينية إقدام الاحتلال على إعدام الأستاذ والمشرف التربوي محمد أبو كافية بإطلاق النار بشكل مباشر عليه بعد اصطدام سيارة بسيارة شرطة فارغة قرب مدينة نابلس مساء أمس السبت.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها إن "هذه الجريمة النكراء تكشف ان القتل العمد وعلى الشبهة هو سياسة ممنهجة يتبعها جنود الاحتلال على الحواجز التي تقطع أوصال مدننا وقرانا الفلسطينية".