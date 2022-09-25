حماس ترد على تهديدات رئيس جهاز (شاباك) للسنوار

ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، على تهديدات رئيس جهاز (شاباك)، "رونين بار" لرئيس الحركة ف القطاع، يحيى السنوار.



وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "التهديدات ليست جديدة، ولا تخيف شعبنا الفلسطيني ولا قيادة المقاومة".



وأضاف: "التهديدات تعكس المأزق السياسي والأمني والعسكري الذي يعاني منه قادة الاحتلال بفعل المعادلات التي فرضتها عليه المقاومة في غزة، والصمود البطولي والاسطوري لشعبنا ومقاومته المباركة الباسلة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس".







وكان رئيس (شاباك) وجه رسالة للسنوار، وقال: "ليس من الممكن أن تكون حماس في غزة تنفذ عمليات إرهابية في الضفة الغربية".





وتابع: "هذا الوضع لن يدوم طويلا وإسرائيل ستعمل أيضًا في غزة وحماس وأنت الهدف الأول"، وفق زعمه.

رام الله - دنيا الوطن