شؤون فلسطينية

حمادة يدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى أمام هجمة الاحتلال

حمادة يدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى أمام هجمة الاحتلال
الناطق محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
دعا المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى نصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك أمام هجمة الاحتلال.

وقال حمادة إن "ما يخطط للأقصى خطير جدًا، وهناك هجمة مسعورة من الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى ومدينة القدس".

وأضاف: "التحذيرات من حركة حماس والفصائل للاحتلال بأن العدوان على المسجد الأقصى لن يمر مروراً عادياً، وكل المسؤولية تقع على عاتقه كاحتلال يرعى المستوطنين".

وحمّل الاحتلال تبعات الرد من شعبنا على هذه الانتهاكات، وليس أدل على ذلك عمليات الطعن والدهس الأخيرة المرتبطة بكل ما يحدث في المسجد الأقصى.

وأكد على أن "شعبنا أثبت في معركة سيف القدس وحدته خلف القدس، وسيظل السيف مشرعاً حتى دحر الاحتلال عن القدس وكامل فلسطين".

وطالب السلطة والجهات الرسمية أن تنقل قضية القدس للمحاكم الدولية ومجلس الأمن.

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