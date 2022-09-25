طالع آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، كشف جوازات مصرية جديد، بالإضافة لآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.وقالت الوازرة: إن "السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (120) من الكشف رقم (2022/33)، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/37)".وشددت على التواجد في تمام الساعة الثامنة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.وأكملت الوزارة: "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مع أهمية إحضار بطاقة الهوية".