عباس زكي ممثلا للرئيس عباس في العيد الوطني الـ 73 للصين الشعبين





رام الله - دنيا الوطنحيا عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية الانجازات العظيمة التي حققتها الأمة الصينية منذ الاستقلال عام 1949، التي حققت انقلابا جوهريا في مفهوم التنمية في كل مناحي الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والسياسية والصناعية والتكنولوجية حتى باتت دولة عظمى وتربعت على عرش أكبر الاقتصاديات في العالم.وثمن زكي مواقف جمهورية الصين الشعبية التي تنطلق من المواقف المبدئية الرافضة للاحتلال الإسرائيلي والداعمة والمساندة لنضال وكفاح شعبنا الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وأكد أن الموقف الصيني من القضية الفلسطينية يستند إلى إرث تاريخي قائم على مرتكزات تحررية رافضة للامبريالية والاستعمار والاحتلال، والداعم لحركات التحرر العالمية والشعوب التي تناضل من أجل التخلص من الاحتلال والاستعمار الأجنبي منذ أن حقق الشعب الصيني العظيم بقيادة الحزب الشيوعي الصيني ونال استقلاله الوطني عام 1949، فكان الموقف الصيني مبدئيا وثابتا وراسخا تجاه الشعوب التي تناضل من أجل الحرية.جاء ذلك في كلمة ألقاها زكي ممثلا للرئيس عباس في الندوة الافتراضية عبر الزووم التي عقدتها سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين ظهر اليوم الأحد، بمناسبة العيد الوطني الـ 73 لجمهورية الصين الشعبية.وأكد زكي وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب جمهورية الصين الشعبية، ودعم سيادتها ووحدة أراضيها، والاحترام الكامل لسياسة الصين الواحدة.ودعا إلى وقف أية أعمال تتعارض مع سياسة الصين الواحدة، مؤكدا على حق الصين في الدفاع عن مصالحها السيادية والأمنية والتنموية على أراضيها بما في ذلك جزيرة تايوان التي تعتبر جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية.وقال زكي إن الحزب الشيوعي الصيني استند في مسيرته إلى أفكار الزعيم ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ بالانفتاح والإصلاح وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية، وصولا إلى الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها في العصر الجديد، بفعل الأفكار الخلاقة والمبدعة التي يجسدها اليوم على أرض الواقع الرفيق الزعيم شي جينبينغ في جميع مجالات الحياة للأمة الصينية، إذ تمكنت من تحقيق انجازات هائلة في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والتجارة الخارجية والتعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية.وأعرب أن هذه النجاحات الكبيرة والمتواصلة التي حققتها الصين الشعبية وبخاصة في مجال النمو الاقتصادي المبهر، تستند إلى الحكم والإدارة الحديثة والحوكمة ومحاربة الفساد والقضاء على الفقر.واختتم كلمته بالإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال جاثما على أرضنا وهو يمثل أعلى أشكال الإرهاب لدولة مارقة وخارجة عن القانون الدولي، وتمارس سياسة "الأبرتهايد" التمييز العنصري.