شؤون فلسطينية

ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد 194 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد 194 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر ديوان الجريدة الرسمية العدد (194) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت عطوفة الأستاذة ريم أبو الرب رئيس الديوان بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (44) لسنة 2022م بشأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا الشرعية، والقرار بقانون رقم (45) لسنة 2022م بشأن تعديل قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 كما تضمن العدد المرسوم الرئاسي رقم (15) لسنة 2022م بشأن إعلان حالة الطوارئ، والمرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2022م بتعديل مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية. 

وتضمن العدد 14 قراراً رئاسياً، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لإجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل رقم (16) لسنة 2022م، ولائحة تحديد أقدمية القضاة رقم (18) لسنة 2022م، ونظام تحديد مدد ونوع الخبرات الإضافية اللازمة للتعيين بدرجة قضائية والأعمال الأخرى النظيرة لها رقم (17) لسنة 2022م، ونظام مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق رقم (19) لسنة 2022م، ونظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022م، ونظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2022م، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (22) لسنة 2022م.

كما تضمن العدد قرارين صادرين عن مجلس الوزراء، القرار رقم (2) لسنة 2022م بشأن إجراءات الإعلان عن التوقيت الصيفي والشتوي في دولة فلسطين، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2022م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، وقرار وزاري رقم (1) لسنة 2022م بشأن شهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة - صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.

كما أشارت أبو الرب بأن العدد تضمن أحكاماً غيابية صادرة عن السلطة القضائية وحكماً غيابياً صادراً عن هيئة القضاء العسكري، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، و إعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية

"الخارجية": الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية

حمادة يدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى أمام هجمة الاحتلال

حمادة يدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى أمام هجمة الاحتلال

&#34;الصحة&#34; بغزة تنشر الحصيلة الأسبوعية الخاصة بفيروس (كورونا)

"الصحة" بغزة تنشر الحصيلة الأسبوعية الخاصة بفيروس (كورونا)

مجدلاني: نتطلع لتعزيز مكانة المبادرة الصينية لحل القضية الفلسطينية

مجدلاني: نتطلع لتعزيز مكانة المبادرة الصينية لحل القضية الفلسطينية

المالكي يلتقي كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك

المالكي يلتقي كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك

طالع آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين

طالع آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين

عباس زكي ممثلا للرئيس عباس في العيد الوطني الـ 73 للصين الشعبين

عباس زكي ممثلا للرئيس عباس في العيد الوطني الـ 73 للصين الشعبين

عاشور: الجزائر حريصة على تحقيق المصالحة الفلسطينية

عاشور: الجزائر حريصة على تحقيق المصالحة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية

"الخارجية": الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية

حمادة يدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى أمام هجمة الاحتلال

حمادة يدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى أمام هجمة الاحتلال

مجدلاني: نتطلع لتعزيز مكانة المبادرة الصينية لحل القضية الفلسطينية

مجدلاني: نتطلع لتعزيز مكانة المبادرة الصينية لحل القضية الفلسطينية

المالكي يلتقي كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك

المالكي يلتقي كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك

عباس زكي ممثلا للرئيس عباس في العيد الوطني الـ 73 للصين الشعبين

عباس زكي ممثلا للرئيس عباس في العيد الوطني الـ 73 للصين الشعبين

ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد 194 من الجريدة الرسمية &#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد 194 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

مركز فلسطين: 71% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 71% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

&#34;حرية&#34;: المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

"حرية": المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تتابع أبو هشيمة من جديد.. هل عادت علاقتهم؟

شاهد: ياسمين صبري تتابع أبو هشيمة من جديد.. هل عادت علاقتهم؟

أحمد فهمي يكشف حقيقة شجاره العنيف مع يوتيوبر شهير

أحمد فهمي يكشف حقيقة شجاره العنيف مع يوتيوبر شهير

شاهد: إعلامية مصرية تهاجم الجمهور بسبب أصالة نصري

شاهد: إعلامية مصرية تهاجم الجمهور بسبب أصالة نصري

شاهد: إعلامية مصرية تحرج ياسمين صبري على الهواء مباشرة

شاهد: إعلامية مصرية تحرج ياسمين صبري على الهواء مباشرة

شاهد: مصطفى كامل يكشف حقيقة سرقته للحن أغنية &#34;تسلم الأيادي&#34;

شاهد: مصطفى كامل يكشف حقيقة سرقته للحن أغنية "تسلم الأيادي"

شاهد: عمرو أديب يهاجم الجمهور بسبب موت هشام سليم

شاهد: عمرو أديب يهاجم الجمهور بسبب موت هشام سليم

شاهد: لقطات تشويقية من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: لقطات تشويقية من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: الملكة رانيا تكشف عن تفاصيل غريبة من خطوبة أبنائها

شاهد: الملكة رانيا تكشف عن تفاصيل غريبة من خطوبة أبنائها

وفاة صاحب أغنية &#34;ميلي عليّ ميلي&#34; عن عمر يناهز 76 عام

وفاة صاحب أغنية "ميلي عليّ ميلي" عن عمر يناهز 76 عام

شاهد: الحرب تعود مرة أخرى بين أحلام وأصالة نصري

شاهد: الحرب تعود مرة أخرى بين أحلام وأصالة نصري

عربي

السعودية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية

السعودية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية

الكاظمي: أي حكومة بلا الصـدر ستواجه تحديات

الكاظمي: أي حكومة بلا الصـدر ستواجه تحديات

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا المركب إلى 94

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا المركب إلى 94

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس