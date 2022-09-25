ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد 194 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"



كما تضمن العدد المرسوم الرئاسي رقم (15) لسنة 2022م بشأن إعلان حالة الطوارئ، والمرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2022م بتعديل مرسوم رقم (6) لسنة 2019م بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية.





وتضمن العدد 14 قراراً رئاسياً، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لإجراءات الحماية ومنح الحقوق للطفل رقم (16) لسنة 2022م، ولائحة تحديد أقدمية القضاة رقم (18) لسنة 2022م، ونظام تحديد مدد ونوع الخبرات الإضافية اللازمة للتعيين بدرجة قضائية والأعمال الأخرى النظيرة لها رقم (17) لسنة 2022م، ونظام مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق رقم (19) لسنة 2022م، ونظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022م، ونظام منح المكافآت لموظفي الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2022م، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (22) لسنة 2022م.





كما تضمن العدد قرارين صادرين عن مجلس الوزراء، القرار رقم (2) لسنة 2022م بشأن إجراءات الإعلان عن التوقيت الصيفي والشتوي في دولة فلسطين، وقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2022م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2021م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، وقرار وزاري رقم (1) لسنة 2022م بشأن شهادة تأكيد استثمار ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة - صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية.





كما أشارت أبو الرب بأن العدد تضمن أحكاماً غيابية صادرة عن السلطة القضائية وحكماً غيابياً صادراً عن هيئة القضاء العسكري، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، و إعلانات صادرة عن رئيس هيئة العمل التعاوني

أصدر ديوان الجريدة الرسمية العدد (194) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، حيث أشارت عطوفة الأستاذة ريم أبو الرب رئيس الديوان بأن العدد تضمن القرار بقانون رقم (44) لسنة 2022م بشأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا الشرعية، والقرار بقانون رقم (45) لسنة 2022م بشأن تعديل قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.