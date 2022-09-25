عاشور: الجزائر حريصة على تحقيق المصالحة الفلسطينية





وأعرب عن أمله بأن تنجح في رأب الصدع بين الفرقاء الأشقاء طرفي الانقسام البغيض، موضحاً أن اتفاق الجزائر بشأن المصالحة ليس اتفاقا جديدا، بل هو عبارة عن استكمال التفاهمات التي توافق عليه حركتي فتح، و حماس في اتفاق القاهرة 2011 ووضع آلية تطبيقها".



جاءت أقوال عاشور خلال الاجتماع الدوري لقيادة الجبهة العربية الفلسطينية بمرها بالمحافظة الوسطى الخميس.



وكشف عاشور أن ما يجري في الجزائر من لقاءات المصالحة التي تعقد في شهر تشرين أول/أكتوبر ستتركز فيما تم التوافق عليه في القاهرة 2011، 2017، و في اسطنبول عام 2020، مبينا أن الجزائر ستفعل ما بوسعها من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية، وتذليل العقبات كافة، مثمنا جهود الجزائر الحثيثة الرامية إلى تحقيق وحدة الفلسطينيين.



وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع الوضع التنظيمي بالمحافظة، ورفع توصيات استعدادا للاحتفال بانطلاقة الجبهـة العربية الفلسطينية، والذي يصادف 12 من الشهر الجاري.



وأشار محمد أبو عريبان، أمين سر المحافظة الوسطى، إلى أن القيادة تتابع عمل الرفاق التنظيمي في المنطقة، مشيدا بجهودهم في رقي الجبهة و نهضتها.







رام الله - دنيا الوطنقال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة: إن "الجزائر حريصة على تحقيق المصالحة".