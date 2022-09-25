ناصر القدوة يعلن قراره الإقامة في قطاع غزة





وأضاف في تصريح لصحيفة (فلسطين) المحلية: "أشعر في هذه المرحلة أنه بإمكاني أن أكون بوضع أفضل بوجودي في قطاع غزة فيما يتعلق بممارسة العمل السياسي والحوار مع الفصائل وكذلك من ناحية الوضع الأمني"، وفق تعبيره.





ولفت القدوة في الوقت ذاته إلى أن الجهات الرسمية في غزة عرضت عليه توفير حماية أمنية له.





وتابع: "في ذهني البقاء أوقاتًا طويلة في غزة، والإقامة فيها ليست مرتبطة بمسائل شخصية وإنما بمسائل سياسية، حول مدى إمكانية الاتفاق على إحداث تغيير واسع وعميق، وكيفية إحداث ذلك والتغييرات الضرورية".







وكان القدوة وهو قيادي بارز في حركة فتح، وابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، قد أعلن قبل نحو عام ونصف، تأسيس الملتقى الوطني الديمقراطي، للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي كانت من المقرر أن تجرى في شهر آيار/مايو 2021، قبل أن تعلن اللجنة المركزية لحركة فتح فصله من الحركة.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، د. ناصر القدوة، إنه قرر الإقامة في قطاع غزة مدةً طويلة.