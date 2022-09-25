شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 71% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 71% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 760 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وكشف مركز فلسطين أن ما يزيد من (272) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (143) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(64) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(24) أسيراً جدد لهم خمس مرات.

وقال: "بينما هناك (257) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى".

بدوره، أكد الباحث رياض الأشقر، مدير المركز أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال وخاصة أنها طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأضاف الأشقر أن محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً.

وعَّد دخول الأسرى الإداريين في إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري هو حق ونتيجة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف أعمارهم دون تهمه لمجرد الشبهة حيث أصبحت حياتهم خاضعه لهذا الاعتقال، فما يكاد يتحرر الأسير بعد اعتقال إداري لشهور طويلة حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية

"الخارجية": الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية

حمادة يدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى أمام هجمة الاحتلال

حمادة يدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى أمام هجمة الاحتلال

&#34;الصحة&#34; بغزة تنشر الحصيلة الأسبوعية الخاصة بفيروس (كورونا)

"الصحة" بغزة تنشر الحصيلة الأسبوعية الخاصة بفيروس (كورونا)

مجدلاني: نتطلع لتعزيز مكانة المبادرة الصينية لحل القضية الفلسطينية

مجدلاني: نتطلع لتعزيز مكانة المبادرة الصينية لحل القضية الفلسطينية

المالكي يلتقي كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك

المالكي يلتقي كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك

طالع آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين

طالع آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين

عباس زكي ممثلا للرئيس عباس في العيد الوطني الـ 73 للصين الشعبين

عباس زكي ممثلا للرئيس عباس في العيد الوطني الـ 73 للصين الشعبين

ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد 194 من الجريدة الرسمية &#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد 194 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية

"الخارجية": الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية

حمادة يدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى أمام هجمة الاحتلال

حمادة يدعو لنصرة القدس والمسجد الأقصى أمام هجمة الاحتلال

مجدلاني: نتطلع لتعزيز مكانة المبادرة الصينية لحل القضية الفلسطينية

مجدلاني: نتطلع لتعزيز مكانة المبادرة الصينية لحل القضية الفلسطينية

المالكي يلتقي كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك

المالكي يلتقي كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيويورك

عباس زكي ممثلا للرئيس عباس في العيد الوطني الـ 73 للصين الشعبين

عباس زكي ممثلا للرئيس عباس في العيد الوطني الـ 73 للصين الشعبين

ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد 194 من الجريدة الرسمية &#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الجريدة الرسمية يصدر العدد 194 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

مركز فلسطين: 71% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

مركز فلسطين: 71% من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاعتقال لفترات أخرى

&#34;حرية&#34;: المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

"حرية": المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تتابع أبو هشيمة من جديد.. هل عادت علاقتهم؟

شاهد: ياسمين صبري تتابع أبو هشيمة من جديد.. هل عادت علاقتهم؟

أحمد فهمي يكشف حقيقة شجاره العنيف مع يوتيوبر شهير

أحمد فهمي يكشف حقيقة شجاره العنيف مع يوتيوبر شهير

شاهد: إعلامية مصرية تهاجم الجمهور بسبب أصالة نصري

شاهد: إعلامية مصرية تهاجم الجمهور بسبب أصالة نصري

شاهد: إعلامية مصرية تحرج ياسمين صبري على الهواء مباشرة

شاهد: إعلامية مصرية تحرج ياسمين صبري على الهواء مباشرة

شاهد: مصطفى كامل يكشف حقيقة سرقته للحن أغنية &#34;تسلم الأيادي&#34;

شاهد: مصطفى كامل يكشف حقيقة سرقته للحن أغنية "تسلم الأيادي"

شاهد: عمرو أديب يهاجم الجمهور بسبب موت هشام سليم

شاهد: عمرو أديب يهاجم الجمهور بسبب موت هشام سليم

شاهد: لقطات تشويقية من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: لقطات تشويقية من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: الملكة رانيا تكشف عن تفاصيل غريبة من خطوبة أبنائها

شاهد: الملكة رانيا تكشف عن تفاصيل غريبة من خطوبة أبنائها

وفاة صاحب أغنية &#34;ميلي عليّ ميلي&#34; عن عمر يناهز 76 عام

وفاة صاحب أغنية "ميلي عليّ ميلي" عن عمر يناهز 76 عام

شاهد: الحرب تعود مرة أخرى بين أحلام وأصالة نصري

شاهد: الحرب تعود مرة أخرى بين أحلام وأصالة نصري

عربي

السعودية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية

السعودية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية

الكاظمي: أي حكومة بلا الصـدر ستواجه تحديات

الكاظمي: أي حكومة بلا الصـدر ستواجه تحديات

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا المركب إلى 94

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا المركب إلى 94

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس