شؤون فلسطينية

"حرية": المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

"حرية": المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وضع تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، اليوم الأحد، عددًا من الشخصيات الأممية في صورة آخر المستجدات في المسجد الأقصى، وطالبهم بالعمل الفوري مع المجتمع الدولي من أجل وضع حد لاعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى.

وقال التجمع في رسالته إنه "يتابع ما يجري في باحات المسجد الأقصى"، مشيراً إلى أن جماعات المستوطنين المتطرفين بدأت منذ ساعات صباح اليوم بعمليات اقتحام للمسجد وقامت بأداء طقوس تلموديه والنفخ بالبوق.

وجاء في رسالة التجمع أن المسجد الأقصى ما زال يمثل بؤرة ساخنة ويتصدر النزاع العربي الإسرائيلي، فعلى الرغم من أن المسجد الأقصى لازال تحت الوصاية الأردنية، بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بضم الجزء الشرقي من مدينة القدس بشكل غير قانوني عام 1967.

وتابع: "إلا أن سلطات الاحتلال الحربي ما زالت تمارس سيطرتها الفعلية عليه، فتغلقه في الوقت الذي تريد، وتفرض قيود على دخول الفلسطينيين إليه ، وتبعد من تشاء عنه ، وتعتقل كل فلسطيني يحاول الوصول إليه إذا لم تنطبق عليه المعايير التي يضعها الاحتلال والمتعلقة بالعمر والجنس والسلوك".

وأردف التجمع: "في مقابل ذلك تنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلوك مغاير في تعاملها مع جماعات المستوطنين بحيث تؤمن دخولهم  للمسجد  الأقصى وتسمح لهم بالتجول في باحته وتسهل قيامهم بأداء طقوسهم الدينية في صورة تعكس السلوك العنصري لدى سلطات الاحتلال".

وأكد أن ما يجري في المسجد الأقصى يتم بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء من أعلى مستوى سياسي لدى دولة الاحتلال وأعلى جهة قضائية لدى الاحتلال المحكمة العليا والتي شرعت تلك الاقتحامات. 

وحذر التجمع في رسالته من استمرار صمت المجتمع الدولي على خروقات سلطات الاحتلال ومستوطنيه لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة.

وفي ختام رسالته، طالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري  والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على وقف الاعتداءات الحالية ومنع الاقتحامات المرتقبة للمستوطنين، واتخاذ موقف عاجل يضمن حماية الأماكن المقدسة ودور العبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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