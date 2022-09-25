شؤون فلسطينية

حتى انتهاء الأعياد اليهودية.. شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى

حتى انتهاء الأعياد اليهودية.. شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ترفع شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حالة التأهب الى أعلى مستوى لتستمر حتى انتهاء فترة الأعياد اليهودية في 18 من الشهر المقبل. 

وينتشر الآلاف من أفراد شرطة الاحتلال والمتطوعين في القدس المحتلة، وفي الحواجز على امتداد خط التماس وأماكن الترفيه والكنس وغيرها من الأماكن المكتظة، بـ "هدف الحفاظ على النظام العام والأمن".

وعزز جيش الاحتلال قواته في الضفة الغربية، بثلاث كتائب خاصة في محيط نابلس والخليل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقاً على الضفة الغربية، خلال فترة الأعياد اليهودية، كما تغلق المعابر مع قطاع غزة

ويدخل الإغلاق حيز التنفيذ عشية عيد رأس السنة العبرية المصادف اليوم الأحد، بدءاً من الرابعة عصراً، ثم يرفع عند انتصاف ليلة الثلاثاء في 27 من الشهر القادم، منوطا بتقييم للوضع الأمني.

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