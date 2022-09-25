حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد سائد الكوني

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الشهيد سائد الكوني الذي استشهد فجر اليوم الأحد في اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس.وقالت: "كل التحية لكافة الشباب الشرفاء والمخلصين الذين رفضوا الذل والهوان والانصياع لنداءات الاستسلام ودعوات إلقاء السلاح، وأبت نفوسهم الطاهرة الأبية الرضا بفتات موائد اللئام وقبول الدنية في أوطانهم فامتشقوا سيوف الحق والعدل ورفعوا بنادقهم الأصلية على رؤوس الأشهاد معلنين استمرار الكفاح ومواصلة النضال حتى تحرير الأرض ودحر الاحتلال".وجددت الحركة، العهد والقسم على الاستمرار في طريق ذات الشوكة بكل ما أوتينا من قوة وعتاد مؤكدين أنّ "دماء الشهداء لم ولن تذهب هدراً".