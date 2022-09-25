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دولي

رغم التحذيرات الأمريكية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه البحر الشرقي

رغم التحذيرات الأمريكية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه البحر الشرقي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأحد، صاروخاً باليستياً غير محدد تجاه بحر الشرق، وذلك بعد يومين من وصول حاملة طائرات أميركية تعمل بالوقود النووي إلى المنطقة من أجل إجراء مناورات، وفقاً لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي.

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية على الفور أي تفاصيل إضافية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فيما يأتي الإطلاق في أعقاب تقارير تشير إلى أن بيونغ يانغ تعتزم إطلاق صاروخ باليستي من على متن غواصة.

ويعتبر هذا هو خامس صاروخ تطلقه كوريا الشمالية منذ تولي إدارة يون سوك يول منصبها في الجارة الجنوبية في أيار/مايو الماضي، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية، أول أمس الجمعة، إن كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية أثناء زيارة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إلى اليابان وكوريا الجنوبية، إذ كانت بيونغ يانغ تستعد لمثل هذه التجربة.

وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب وخيمة إذا اختارت القيام بهذه التجربة، وفقاً لوكالة يونهاب.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أثناء زيارة هاريس لليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قال المسؤول "هذا ممكن، وقد قلنا في السابق إن كوريا الشمالية تُعد لإجراء تجربة نووية".

يشار إلى أن نائبة الرئيس الأميركي تقوم بزيارة تستمر أربعة أيام لليابان بدءاً من الاثنين المقبل، وتترأس وفداً رئاسياً لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وتصل هاريس إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل، للاجتماع مع الرئيس يون سوك يول، حسب ما قاله المسؤول الأميركي.

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