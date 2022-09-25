يائير لبيد يكشف تفاصيل نقاش طويل حول مخطط يتعلق بقطاع غزة



وقال في مقابلة لصحيفة (معاريف) وموقع (والا): "نحن لا نتفاوض مع المنظمات الإرهابية، لكن من الممكن الوصول إلى اتفاق طويل الأمد يُبنى فيها اقتصاد غزة مقابل سلام أمني وعودة الأسرى الإسرائيليين الأربعة وهذا ما نحتاج العمل عليه".



وأكد رئيس حكومة الاحتلال أن "نقاشاً طويلاً جرى مع مؤسسة الأمن حول هذا المخطط، والانتخابات نوعًا ما أوقفته، لكن هذا ما يتعين علينا القيام به".



في سياق آخر، قال لبيد: إن ما يحدث في الضفة الغربية، "نتيجة ضعف السلطة وأجهزتها، هذا ليس شيئاً جيداً"، وفق تعبيره.



وأضاف ، بأنه "لدينا تعاون جيد مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية مما يتيح الحياة الطبيعية في الضفة لليهود والفلسطينيين ومن مصلحتنا أن يستمر هذا".



وقال لبيد: إن "حماس والجهاد الإسلامي يبذلان جهودًا كبيرة لإشعال الوضع هناك".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الأحد، إنه جرى نقاش طويل، مع المؤسسة الأمنية، بشأن مخطط يخص قطاع غزة، لكنه توقف بسبب الانتخابات.