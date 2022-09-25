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السعودية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية

السعودية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية
وزير الخارجية السعودي
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء السبت، إيران للوفاء بالتزاماتها النووية، مؤكداً على ضرورة حل النزاعات بالسبل السلمية، وأهمية حل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتمديد الهدنة باليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه: "يجب توفير فرص السلام والإنماء لجميع الدول، والسعودية تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن، ونحن ملتزمون بميثاق الأمم المتحدة".

وبخصوص الملف النووي الإيراني، طالب وزير الخارجية السعودي إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعياً إياها للوفاء بشكل عاجل بالتزاماتها النووية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة مع جيرانها، وفق ما نقل موقع (العربية نت).

وأكد المسؤول السعودي دعم المملكة لتمديد الهدنة في اليمن، مشدداً على ضرورة فتح الطرق إلى تعز المحاصرة منذ 2015، وتمكين المجلس الرئاسي اليمني من أداء مهامه.

كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن أمن الشرق الأوسط يتطلب حلا للقضية الفلسطينية وفق حدود 67، ودان أي تقويض لحل الدولتين.

وتحدث بن فرحان عن عدة ملفات على الساحة الإقليمية والدولية، حيث ألح على أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسوريين، محذراً من أن يكون لبنان منطلقاً لتصدير المخدرات والسلاح.

وفي سياق آخر، أعرب فيصل بن فرحان عن دعم السعودية للأمن المائي لمصر والسودان.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير السعودي على حرص بلاده "على دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المساهمة في الحفاظ على توازن أسواق الطاقة والتأكيد على أهمية الاستثمار في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة على مدى العقدين القادمين"، كما ألح على ضرورة "ضمان أمن مصادر الطاقة".

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