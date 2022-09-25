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دولي

زيلنسكي يحمل رسالة عتاب لإسرائيل.. هذه تفاصيلها

زيلنسكي يحمل رسالة عتاب لإسرائيل.. هذه تفاصيلها
الرئيس الأوكراني
رام الله - دنيا الوطن
أبدى الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي خيبته من إسرائيل التي لم تتجاوب مع طلبه، بعد مرور أشهر على مطالبته بأنظمة مضادة للصواريخ دون جدوى.

وأكد زيلينسكي أنه "مصدوم لعدم تزويد تل أبيب كييف بأنظمة مضادة للصواريخ للمساعدة في مواجهة الهجمات الروسية"، وفق قناة (العربية).

وأشار إلى شعوره بالصدمة لعدم تزويد بلاده بنظام القبة الحديدية الإسرائيلي، الذي يستخدم غالبا لاعتراض الصواريخ التي يطلقها الفلسطينيون.

كما أضاف قائلاً في مقابلة بثها مكتبه مساء أمس: "لا أعرف ما حدث لإسرائيل. أنا بصراحة أشعر بصدمة لأنني لا أفهم لماذا لم يتمكنوا من إعطائنا دفاعات جوية"، بحسب ما نقلت (رويترز).

إلى ذلك، أردف "أفهم أن لديهم وضعا صعبا فيما يتعلق بالوضع في سوريا ، لكنني أذكر الحقائق، فالقيادة الإسرائيلية لم تفعل شيئا لمساعدة أوكرانيا."

يشار إلى أن تصريحات زيلينسكي هذه تعتبر أقوى من تلك التي أدلى بها في مارس عندما انتقد إسرائيل بسبب إحجامها عن إرسال أسلحة إلى بلاده، على الرغم من تعهدها بالمساعدة.

والجدير بالذكر، أن إسرائيل التي أدانت العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، تشعر بقلق من توتر العلاقات مع موسكو، صاحبة النفوذ في سوريا المجاورة حيث تهاجم القوات الإسرائيلية بشكل متكرر الجماعات المسلحة الموالية لإيران.

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