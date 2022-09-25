اشتباكات مسلحة واعتقالات خلال اقتحامات في نابلس ورام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من الشبان خلال اقتحامات في مدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية، اندلعت خلالها اشتباكات مسلحة.واقتحمت قوات الاحتلال حي المساكن الشعبية شرق نابلس، واعتقلت الشاب تقي الدين بشكار عقب مداهمة منزله.وشهدت المنطقة اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس.وطالت الاعتقالات الشاب أشرف الكوسا عقب مداهمة منزله في حي التعاون جنوب نابلس.واستشهد فجر اليوم، المقاوم الشاب سائد الكوني، وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباك مسلح في منطقة التعاون جنوب نابلس.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب كرم مخلوف بعد مداهمة منزله في مخيم الجلزون شمال رام المدينة.وتشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال النساء والأطفال والشيوخ، وسط انتهاكات متزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.