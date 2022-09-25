نقيب تجار الذهب لـ "دنيا الوطن": الأسعار ستواصل الانخفاض وستصل لهذا السعر

خاص دنيا الوطن - تامر عليانشهدت أسعار الذهب في قطاع غزة، انخفاضاً ملحوظاً خلافاً لا كانت عليه مطلع العام الحالي، بسبب عدة عوامل أبرزها ارتفاع سعر الدولار الأمريكي عالمياً، والحرب في أوكرانيا.وقال رئيس نقابة الصاغة وتجار الذهب في غزة محمود عطوه لـ "دنيا الوطن" إن أسعار الذهب شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار من جانب، ونتيجة للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا والتطورات السياسية العالمية.وأوضح عطوه أن سعر الذهب عيار 21 وصل لأن يباع بنحو 37 – 38 دينار، فيما يتم شراءه من المواطنين بنحو 34 – 35 دينار للغرام الواحد، لافتاً أن هذا السعر متعلق بالصناعة المحلية، أما الصناعة الأجنبية فيتراوح ما بين 34 إلى 42 ينار للغرام.وكشف رئيس النقابة، أن الفترة المقبلة قد تشهد استمرار الانخفاض في أسعار الذهب في حال بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية كما هي.وتوقع عطوه أن يصل سعر الذهب للغرام في حال استمرار الانخفاض لحوالي 32 دينار للغرام الواحد.