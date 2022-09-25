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دولي

منظمة إسرائيلية تدعو لـبيد لعدم تفويت فرصة الرئيس عباس

منظمة إسرائيلية تدعو لـبيد لعدم تفويت فرصة الرئيس عباس
الرئيس عباس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
عقبت منظمة "السلام الآن" على خطاب الرئيس، محمود عباس في الأمم المتحدة، الذي دعا خلاله إلى الاعتراف بدولة فلسطين والعمل على حل الدولتين. 

وقالت المنظمة وفق (معاريف): "كلام الرئيس عباس من على مسرح الأمم المتحدة يوضح أنه حتى بعد سنوات دامية من الركود السياسي، وتفاقم الاحتلال والصراع أن هناك شريك وأن يده ممدودة للسلام من قبل، ولا ينبغي تفويت فرصة عباس". 

وأضافت: "على رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن يعمل على تجديد المفاوضات دون شروط مسبقة"، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وتابعت المنظمة: "إنهاء الصراع أمر ممكن وضروري، فالدولتان اللتان تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن في مصلحة إسرائيل وعلينا أن نجتهد بشجاعة من أجل ذلك".

وكان الرئيس محمود عباس، قال في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية، سلمت طلباً رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة.

وأضاف: "نطالبكم في حال رفض إسرائيل الانصياع وعدم تنفيذ هذين القرارين بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية".

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