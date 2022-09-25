منظمة إسرائيلية تدعو لـبيد لعدم تفويت فرصة الرئيس عباس

وكان الرئيس محمود عباس، قال في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن السلطة الفلسطينية، سلمت طلباً رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي شكل أساسا لحل الدولتين في عام 1947، وكذلك القرار رقم 194 المنادي بحق العودة.



