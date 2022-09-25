أبو يوسف لـ "دنيا الوطن": خطاب الرئيس عباس واضح وصريح والمطلوب متابعة ملفين مهمين

خاص دنيا الوطن - تامر علياناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالواضح والصريح، وكان باسم شعبنا الفلسطيني، وقد عبر عن نكبات شعبنا التي تعرض لها طوال احتلاله بشكل واضح وشجاع.وأضاف أبو يوسف، في تصريح لـ "دنيا الوطن" أن الرئيس محمود عباس قدم طلبا واضحا وصريحا للمجتمع الدولي بتنفيذ القرارين الهامين 181 و194 اللذين لم يتم التعاطي معهما حتى الآن.وتابع أبو يوسف خلال حديثه: "اعتقد أن ما تحدث به الرئيس حول المطلوب مستقبلا بخصوص الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع الاحتلال والتي من المفترض أنها لم تعد قائمة بسبب عم التزام الاحتلال بها".وأكد أن المطلوب حالياً هو تطبيق قرارات المجلس المركزي الوطني بالتخلص من الاتفاقات المختلفة مع الاحتلال وعلى رأسها اتفاق أوسلو، بالإضافة لمواصلة العملية السياسية الجارية لنيل الاعتراف بدولة فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة، بعد 10 سنوات من صفة دولة مراقب.وشدد على أنه وبعد خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يجب أن يكون هناك متابعة لمسألتين، وهما (ترتيب البيت الداخلي والمصالحة ودعوة الجزائر، ومتابعة وتنفيذ ما تحدث به الرئيس في خطابه)، مشدداً على ضرورة التحرك للتوقيع والذهاب للمؤسسات الدولية.ولفت إلى أن الرئيس محمود عباس سيعود إلى أرض الوطن غداً الأحد، عقب نهاية زيارته للأمم المتحدة والمشاركة في الجلسة 77 للجمعية العامة.