"غضبٌ وتنديد".. روسيا تلوح بالنووي لحماية شرق أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنقام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على خطى رئيسه فلاديمير بوتين بالتلويح بالنووي من أجل حماية الأراضي التي ستنضم إلى بلاده بعد الاستفتاءات في شرق وجنوب أوكرانيا.فردا على سؤال عما إذا كان لدى روسيا مبررات لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن المناطق التي ضمتها، قال "بعد تلك الاستفتاءات، ستحترم روسيا التعبير عن إرادة أولئك الأشخاص الذين عانوا لسنوات عديدة من انتهاكات نظام النازيين الجدد"، بحسب قناة (العربية).كما أضاف أن "الأراضي الروسية، بما في ذلك تلك الواردة بشكل إضافي في الدستور الروسي في المستقبل، تخضع لحماية الدولة بشكل كامل".وأضاف أن "جميع القوانين الروسية بما فيها تلك المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية تسري على كافة الأراضي التابعة لروسيا".في المقابل، شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في ساعة مبكرة من صباح اليوم على أن تلك التصريحات غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم لها.كما وقال في تغريدة على (تويتر) إن تصريحات بوتين ولافروف غير المسؤولة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق.ودعا جميع القوى النووية إلى أن "توضح علناً وبحزم أن أن مثل هذه اللهجة تعرض العالم للخطر ولن يتم التغاضي عنها".جاءت هذه التصريحات بعد أن وجه الرئيس الروسي قبل أيام انذارا للدول الغربية بعدم استفزازا بلاده نوويا، مشددا على أن موسكو تملك أيضا العديد من أسلحة الدمار الشامل، التي لن تتوانى عن استخدامها في حال هدد أمنها.