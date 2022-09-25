الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، الأربعاء المقبل، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.