شاهد.. عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى















رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستطزطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد 25/9/2022، وأدوا طقوساً تلمودية.وتأتي هذه الاقتحامات تزامناً مع قرب الأعياد اليهودية التي تبدأ غداً الإثنين، وتستمر لعدة أيام.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بدء رفع حالة التأهب الأمني الى أعلى مستوى لتستمر حتى انتهاء فترة الاعياد اليهودية في الثامن عشر من الشهر المقبل.وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إنه "سيتم نشر الالاف من أفراد ومتطوعي الشرطة الإسرائيلية في القدس وفي الحواجز على امتداد خط التماس واماكن الترفيه والكنس وغيرها من الاماكن المكتظة بهدف الحفاظ على النظام العام والامن".