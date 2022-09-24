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لبنان: ارتفاع عدد ضحايا المركب الى 94

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا المركب الى 94
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء الركن محمد خير، ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 94 شخصا، بعد انتشال عدد من الجثامين، ظهر اليوم السبت.

وأشار خير في بيان له، إلى وجود 5 جرحى لبنانيين، وفلسطينيين اثنين، و12 سوريا من الذين تم انتشالهم من البحر نتيجة غرق الزورق أمس في المياه الاقليمية السورية.

وأشار خير الى أن الجرحى سينقلون الى شمال لبنان وفقا لوضعهم الصحي، وهم حاليا في مستشفى الباسل في طرطوس.

بدورها، أهابت قيادة حركة فتح في لبنان، بأبناء شعبنا من المخاطرة بأرواحهم والانسياق خلف قراصنة البحار الذين يستغلون معاناتهم دون وازع إنساني.

وثمنت "فتح" في لبنان في بيانها، سرعة مواكبة واستجابة قيادتنا الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عبّاس الذي أعطى تعليماته بمتابعة الحادثة والتفاصيل المتعلقة بالمفقودين، والوقوف على احتياجات أبناء شعبنا والتخفيف حيث أمكن من هول المصاب الجلل، إلى جانب التنسيق العالي على مستوى الحدث بين سفارتي دولة فلسطين في بيروت ودمشق لتشكيل خلية عمل مشتركة تتابع قضية غرق المركب.

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