اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور وسلوان

رام الله - دنيا الوطناندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في بلدة الطور إثر اقتحام قوات الاحتلال التي اغرقت شوارع القرية بالمياه العادمة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان ومنازل القريةيشار الى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام القرية منذ الإعلان عن استشهاد الشاب محمد أبو جمعة ابن البلدة الخميس الماضي برصاص الاحتلال على أحد الحواجز شمال غرب رام الله.كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في قرية سلوان جنوب القدس المحتلة.وأفادت شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المواطنين، خلال اقتحامها قرية سلوان، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.