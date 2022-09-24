عاجل

  • وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل للقضية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

"بالأسماء": 30 أسيراً من الجبهة الشعبية يتجهزون للإضراب عن الطعام الأحد

"بالأسماء": 30 أسيراً من الجبهة الشعبية يتجهزون للإضراب عن الطعام الأحد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، اليوم السبت، أسماء ثلاثين أسيرًا يتجهون، غدًا الأحد، لخوض الإضراب الجماعي عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري وللضغط من أجل انتزاع حياتهم من بين أنياب السجان الصهيوني.

وأشارت، إلى أنّ "السجان الصهيوني وفي إطار الانقضاض على هذه الخطوة يحاول التواصل مع الأسرى الإداريين، من أجل تقديم عرض لهم"، لافتةً إلى أنّ "هناك تشبث واضح من الأسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري، مؤكدةً أن "الصورة غداً ستكون أكثر وضوحاً".

وأكدت أنه من المقرر أن تلتحق بهم دفعات أخرى.

أسماء الأسرى الذين سيضربون عن الطعام:

1.    نضال أبو عكر.
2.    إيهاب مسعود.
3.    عاصم الكعبي.
4.    أحمد حجاج.
5.    ثائر طه.
6.    رامي فضايل.
7.    لطفي صلاح.
8.    صلاح الحموري.
9.    غسان زواهرة.
10.    كنعان كنعان.
11.    أشرف أبو عرام.
12.    غسان كراجة.
13.    صالح أبو عليا.
14.    عوض كنعان.
15.    ليث كسابرة.
16.    صالح الجعيدي.
17.    باسل مزهر.
18.    مجدي الخواجا.
19.    جهاد شريتح.
20.    هيثم سياج.
21.    مصطفى الحسنات.
22.    عزمي شريتح.
23.    محمد أبو غازي.
24.    أحمد الخاروف.
25.    نصرالله البرغوثي.
26.    محمد فقهاء.
27.    تامر الحجوج.
28.    رغد شمروخ.
29.    زيد القدومي.
30.    سنار حمد.

أخبار ذات صلة

أبو هولي: مآسي قوارب الموت تعكس حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون

أبو هولي: مآسي قوارب الموت تعكس حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور وسلوان

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور وسلوان

اختتام فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب

اختتام فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب

وزير الداخلية يشارك في افتتاح فعاليات مهرجان نابلس للتسوق

وزير الداخلية يشارك في افتتاح فعاليات مهرجان نابلس للتسوق

الاحتلال ينشر جدول الإغلاقات في الضفة وغزة خلال (الأعياد اليهودية)

الاحتلال ينشر جدول الإغلاقات في الضفة وغزة خلال (الأعياد اليهودية)

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين

فيصل ينعى شهداء القارب المنكوب ويدعو إلى تحسين شروط الحياة

فيصل ينعى شهداء القارب المنكوب ويدعو إلى تحسين شروط الحياة

&#34;الخارجية&#34;: 25 فلسطينيا كانوا على متن مركب طرطوس توفي ستة منهم

"الخارجية": 25 فلسطينيا كانوا على متن مركب طرطوس توفي ستة منهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي: مآسي قوارب الموت تعكس حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون

أبو هولي: مآسي قوارب الموت تعكس حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون

اختتام فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب

اختتام فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب

وزير الداخلية يشارك في افتتاح فعاليات مهرجان نابلس للتسوق

وزير الداخلية يشارك في افتتاح فعاليات مهرجان نابلس للتسوق

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين

فيصل ينعى شهداء القارب المنكوب ويدعو إلى تحسين شروط الحياة

فيصل ينعى شهداء القارب المنكوب ويدعو إلى تحسين شروط الحياة

فتيات خدمات الشاطئ يتوجن بدوري &#34;جوال&#34; للسوفتبول لعام 2022

فتيات خدمات الشاطئ يتوجن بدوري "جوال" للسوفتبول لعام 2022

كتائب &#34;المجاهدين&#34; تتبنى عملية إطلاق النار على مستوطنة (كرمئيل) جنوب الخليل

كتائب "المجاهدين" تتبنى عملية إطلاق النار على مستوطنة (كرمئيل) جنوب الخليل

الوزير أبو سيف يلتقي السفير السعودي لدى الأردن

الوزير أبو سيف يلتقي السفير السعودي لدى الأردن

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تصدم جمهورها وتظهر بدون وضع أي مكياج

شاهد: الدكتورة خلود تصدم جمهورها وتظهر بدون وضع أي مكياج

شاهد: ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة غامضة لجمهورها بعد وفاة هشام سليم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة غامضة لجمهورها بعد وفاة هشام سليم

طبيب هشام سليم يعلن عن تفاصيل مرضه وفترة العلاج الصعبة التي مر بها

طبيب هشام سليم يعلن عن تفاصيل مرضه وفترة العلاج الصعبة التي مر بها

شاهد: تامر حسني يستجيب لجمهوره ويلبي هذا الطلب لهم

شاهد: تامر حسني يستجيب لجمهوره ويلبي هذا الطلب لهم

شاهد كيف تغزلت شيرين عبد الوهاب بمحمد صلاح على العلن

شاهد كيف تغزلت شيرين عبد الوهاب بمحمد صلاح على العلن

شاهد: ياسمين صبري تضع الإعلامية إسعاد يونس في ورطة مع الجمهور

شاهد: ياسمين صبري تضع الإعلامية إسعاد يونس في ورطة مع الجمهور

شاهد: نهال عنبر تكشف عن مفاجأة صادمة قبل وفاة هشام سليم بساعات

شاهد: نهال عنبر تكشف عن مفاجأة صادمة قبل وفاة هشام سليم بساعات

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن طريقة انتقامها من سيدة سحرتها

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن طريقة انتقامها من سيدة سحرتها

شاهد: شريهان تحدث ضجة بطريقة توديعها للفنان الراحل هشام سليم

شاهد: شريهان تحدث ضجة بطريقة توديعها للفنان الراحل هشام سليم

شاهد: إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تشعلان الحرب على بعض من جديد

شاهد: إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تشعلان الحرب على بعض من جديد

عربي

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس

البرهان: لدينا رغبة بتطوير العلاقات مع روسيا

البرهان: لدينا رغبة بتطوير العلاقات مع روسيا

بيروت: ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 81 قتيلا

بيروت: ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 81 قتيلا

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي &#34;قضايا المرأة المعاصرة&#34; في نوفمبر بإسطنبول

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "قضايا المرأة المعاصرة" في نوفمبر بإسطنبول