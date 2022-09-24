وزير الداخلية يشارك في افتتاح فعاليات مهرجان نابلس للتسوق

رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ممثلا عن الرئيس محود عباس، اليوم السبت، في فعاليات افتتاح مهرجان نابلس للتسوق ٢٠٢٢، والذي ينطلق هذا العام برعاية الرئيس عباس، وبمشاركة ١٣٥ مشاركا من مختلف القطاعات الاقتصادية.ومن المقرر أن يستمر المهرجان لأربعة أيام، وذلك بتنظيم من قبل جمعية فلسطين للاتصال والعلاقات العامة، ومحافظة وبلدية نابلس، والغرفة التجارية ملتقى رجال الأعمال، وبتنفيذ وإشراف من شركة "ايفينتيف" للعلاقات العامة.وشارك في حفل الافتتاح إلى جانب وزير الداخلية، وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ووزير العمل نصري أبو جيش، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية بمحافظة نابلس.