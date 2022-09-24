غانتس: لن أجلس في حكومة مع نتنياهو وأمام إسرائيل ثلاث خيارات

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، مساء اليوم، إنني " لن أجلس في حكومة مع نتنياهو مطلقا، نتنياهو ألحق ضررا شديدا بإسرائيل، وبالتالي لا إمكانية لي للجلوس معه، هذا لن يحدث، (كرت نتنياهو انحرق).وتابع في مقابلة مع القناة (12) الإسرائيلية، أن "أمام إسرائيل ثلاث خيارات، إما حكومة متطرفة بقيادة نتنياهو، أو حكومة وحدة بقيادتي، أو جولات انتخابات لا حصر لها".وأكمل: "أيضا إذا تمكنت من تشكيل حكومة، فلن تتضمن القائمة المشتركة ولا حزب القوة اليهودية".وحول موقف لبيد من حل الدولتين، قال "لا أتفق مع موقف لبيد حول حل الدولتين، الأمر لا يعتمد على الأحلام، نحن بحاجة إلى أن نظل دولة يهودية وديمقراطية وآمنة، وبالتالي نحتاج إلى تنظيم العلاقات مع الفلسطينيين".وأضاف غانتس: "نظرا لأنه من المستحيل حاليًا الوصول إلى تسوية دائمة، فإننا ندعو إلى الحد من الصراع، في رأيي، لا يريد معظم الإسرائيليين السيطرة على الفلسطينيين -الضم-، وجميع الإسرائيليين غير راغبين في المخاطرة بأمنهم -من خلال إقامة دولة فلسطينية-، لذلك يجب أخذ هذين الأمرين في الاعتبار".وقد أعلن (كنيست) تخصيص الأول من تشرين الثاني/نوفمبرالقادم موعدًا للانتخابات المبكرة، حيث تعتبر الانتخابات القادمة هي الخامسة التي تُجرى في إسرائيل خلال أقل من أربع سنوات.