شؤون فلسطينية

الاحتلال ينشر جدول الإغلاقات في الضفة وغزة خلال (الأعياد اليهودية)

الاحتلال ينشر جدول الإغلاقات في الضفة وغزة خلال (الأعياد اليهودية)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يفرض جيش الاحتلال إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، منتصف الأسبوع الجاري، بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضح الجيش أن الإغلاق بسبب ما يسمى بـ (رأس السنة العبرية) سيبدأ من الأحد 25.09.2022 الساعة 4:00 مساءً، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الساعة 11:59 مساءً رهناً بتقييم الوضع.

كما سيفرض الجيش إغلاقاً جديداً بسبب ما يسمى بـ (عيد الغفران) يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 الساعة 00:01، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 11:59 مساءً رهنا بتقييم الوضع.

وبحجة ما يسمى (عيد العرش) سيبدأ إغلاق ثالث من الأحد 9 أكتوبر 2022 الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين10 أكتوبر الساعة 23:59 .

كم سيتم تطبيق إغلاق يوم الأحد 16 أكتوبر الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 17 أكتوبر الساعة 23:59 رهنا بتقييم الوضع.

أخبار ذات صلة

أبو هولي: مآسي قوارب الموت تعكس حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون

أبو هولي: مآسي قوارب الموت تعكس حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور وسلوان

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الطور وسلوان

&#34;بالأسماء&#34;: 30 أسيراً من الجبهة الشعبية يتجهزون للإضراب عن الطعام الأحد

"بالأسماء": 30 أسيراً من الجبهة الشعبية يتجهزون للإضراب عن الطعام الأحد

اختتام فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب

اختتام فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب

وزير الداخلية يشارك في افتتاح فعاليات مهرجان نابلس للتسوق

وزير الداخلية يشارك في افتتاح فعاليات مهرجان نابلس للتسوق

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين

فيصل ينعى شهداء القارب المنكوب ويدعو إلى تحسين شروط الحياة

فيصل ينعى شهداء القارب المنكوب ويدعو إلى تحسين شروط الحياة

&#34;الخارجية&#34;: 25 فلسطينيا كانوا على متن مركب طرطوس توفي ستة منهم

"الخارجية": 25 فلسطينيا كانوا على متن مركب طرطوس توفي ستة منهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي: مآسي قوارب الموت تعكس حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون

أبو هولي: مآسي قوارب الموت تعكس حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون

اختتام فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب

اختتام فعاليات معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب

وزير الداخلية يشارك في افتتاح فعاليات مهرجان نابلس للتسوق

وزير الداخلية يشارك في افتتاح فعاليات مهرجان نابلس للتسوق

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين

فيصل ينعى شهداء القارب المنكوب ويدعو إلى تحسين شروط الحياة

فيصل ينعى شهداء القارب المنكوب ويدعو إلى تحسين شروط الحياة

فتيات خدمات الشاطئ يتوجن بدوري &#34;جوال&#34; للسوفتبول لعام 2022

فتيات خدمات الشاطئ يتوجن بدوري "جوال" للسوفتبول لعام 2022

كتائب &#34;المجاهدين&#34; تتبنى عملية إطلاق النار على مستوطنة (كرمئيل) جنوب الخليل

كتائب "المجاهدين" تتبنى عملية إطلاق النار على مستوطنة (كرمئيل) جنوب الخليل

الوزير أبو سيف يلتقي السفير السعودي لدى الأردن

الوزير أبو سيف يلتقي السفير السعودي لدى الأردن

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تصدم جمهورها وتظهر بدون وضع أي مكياج

شاهد: الدكتورة خلود تصدم جمهورها وتظهر بدون وضع أي مكياج

شاهد: ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة غامضة لجمهورها بعد وفاة هشام سليم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة غامضة لجمهورها بعد وفاة هشام سليم

طبيب هشام سليم يعلن عن تفاصيل مرضه وفترة العلاج الصعبة التي مر بها

طبيب هشام سليم يعلن عن تفاصيل مرضه وفترة العلاج الصعبة التي مر بها

شاهد: تامر حسني يستجيب لجمهوره ويلبي هذا الطلب لهم

شاهد: تامر حسني يستجيب لجمهوره ويلبي هذا الطلب لهم

شاهد كيف تغزلت شيرين عبد الوهاب بمحمد صلاح على العلن

شاهد كيف تغزلت شيرين عبد الوهاب بمحمد صلاح على العلن

شاهد: ياسمين صبري تضع الإعلامية إسعاد يونس في ورطة مع الجمهور

شاهد: ياسمين صبري تضع الإعلامية إسعاد يونس في ورطة مع الجمهور

شاهد: نهال عنبر تكشف عن مفاجأة صادمة قبل وفاة هشام سليم بساعات

شاهد: نهال عنبر تكشف عن مفاجأة صادمة قبل وفاة هشام سليم بساعات

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن طريقة انتقامها من سيدة سحرتها

شاهد: عفاف شعيب تكشف عن طريقة انتقامها من سيدة سحرتها

شاهد: شريهان تحدث ضجة بطريقة توديعها للفنان الراحل هشام سليم

شاهد: شريهان تحدث ضجة بطريقة توديعها للفنان الراحل هشام سليم

شاهد: إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تشعلان الحرب على بعض من جديد

شاهد: إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تشعلان الحرب على بعض من جديد

عربي

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس

البرهان: لدينا رغبة بتطوير العلاقات مع روسيا

البرهان: لدينا رغبة بتطوير العلاقات مع روسيا

بيروت: ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 81 قتيلا

بيروت: ارتفاع حصيلة ضحايا مركب طرطوس إلى 81 قتيلا

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي &#34;قضايا المرأة المعاصرة&#34; في نوفمبر بإسطنبول

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "قضايا المرأة المعاصرة" في نوفمبر بإسطنبول