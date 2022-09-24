الاحتلال ينشر جدول الإغلاقات في الضفة وغزة خلال (الأعياد اليهودية)

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يفرض جيش الاحتلال إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، منتصف الأسبوع الجاري، بحجة الأعياد اليهودية.وأوضح الجيش أن الإغلاق بسبب ما يسمى بـ (رأس السنة العبرية) سيبدأ من الأحد 25.09.2022 الساعة 4:00 مساءً، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الساعة 11:59 مساءً رهناً بتقييم الوضع.كما سيفرض الجيش إغلاقاً جديداً بسبب ما يسمى بـ (عيد الغفران) يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 الساعة 00:01، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 11:59 مساءً رهنا بتقييم الوضع.وبحجة ما يسمى (عيد العرش) سيبدأ إغلاق ثالث من الأحد 9 أكتوبر 2022 الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين10 أكتوبر الساعة 23:59 .كم سيتم تطبيق إغلاق يوم الأحد 16 أكتوبر الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 17 أكتوبر الساعة 23:59 رهنا بتقييم الوضع.