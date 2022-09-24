شؤون فلسطينية

فيصل ينعى شهداء القارب المنكوب ويدعو إلى تحسين شروط الحياة

فيصل ينعى شهداء القارب المنكوب ويدعو إلى تحسين شروط الحياة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعى نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل شهداء القارب المنكوب من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين خاطروا بحياتهم بحثاً عن حياة أفضل وهربًا من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي أرهقت الجميع وتركت تداعيات خطرة من شأن استمرارها أن تنعكس على كل الحالة الوطنية.

ودعا فيصل جميع المرجعيات الفلسطينية واللبنانية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها لجهة إغاثة شعبنا في لبنان ومده بكل أشكال الدعم الاقتصادي واعتماد استراتيجيات وطنية واقتصادية وإغاثية تخفف عن شعبنا تداعيات الأزمات المتلاحقة والتي باتت تنعكس على النسيج الاجتماعي لشعبنا وتهدد بإفراغ المخيمات من أهلها بما يخدم المشروع الإسرائيلي.

واعتبر فيصل أن مواجهة مشاريع التهجير الجماعي الذي تقف خلفه أدوات أمريكية وإسرائيلية تكمن في تحسين شروط الحياة والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين سواء عبر إقرار الحقوق الإنسانية من قبل الدولة ومنح التسهيلات لشعبنا في مواجهة حرب التجويع التي يتعرض لها أو عبر الضغط لزيادة خدمات (أونروا) ودفعها لاعتماد خطة طوارئ إغاثية تواكب الأزمة اللبنانية وتخفف عن شعبنا ما يعيشه من أوضاع معيشية صعبة.

وتوجه فيصل بخالص العزاء من عائلات شهداء شعبنا الفلسطيني بشكل خاص وعائلات الشهداء اللبنانيين والسوريين عامة، معتبرا بأن السبب فيما يحصل هو واحد ويكمن في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية جراء الحصار الأمريكي الذي تتعرض لها شعوبنا في فلسطين ولبنان وسوريا وغيرها، وان لا خيار أمامنا ألا الصمود والمواجهة وبما يفرض على المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة التدخل لوقف مسلسل الموت المتنقل بين البحار والمحيطات وأزقة المخيمات الفلسطينية

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