حماس تنعى الشهيد أبو كوفة وتحذر الاحتلال من المساس بالأقصى

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد المعلم محمد عوض أبو كوفة (٣٧ عامًا) من سكان بيت إجزا غربي القدس، الذي ارتقى عصر اليوم السبت برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة غرب نابلس.وقالت إن "على الاحتلال أن يدرك أنّ غضب شعبنا متصاعد في ظل تغول جنوده ومستوطنيه على دمائنا ومقدساتنا وأرضنا المحتلة، وإن جنوده ومستوطنيه سيبقون هدفاً مشروعاً لمقاومينا الأبطال وعملياتهم الجريئة".وحذرت الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية، معتبرة أن "اقتحامه هو بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد، وسيدافع عنها بكل الوسائل المتاحة".وأعلنت مصادر مقدسية أن الشاب محمد علي عوض أبو كافية من قرية بيت إجزا غرب القدس المحتلة، هو الشهيد الذي ارتقى برصاص الاحتلال، جنوب غرب نابلس.وأكدت عائلة الشهيد المقدسي أبو كافية، أن قوات الاحتلال أبلغتها بارتقاء نجلها محمد "36 عاماً".